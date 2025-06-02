Аналитик Семибратов спрогнозировал ужесточение политики Польши на украинском направлении

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов спрогнозировал изменение отношения Польши к Украине на фоне назначения Кароля Навроцкого новым президентом. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению аналитика, при новом польском лидере ожидается ужесточение политики на украинском направлении.

«Тезис о том, что Украина и Польша — два братские государства, который активно использовался в 2022–2023 годах <…>, думаю, очень скоро будет забыт», — заявил эксперт.

В заключение он указал на интерес Польши в «демонтаже украинской государственности». Подобная позиция в ближайшее время отразится в конкретных действиях, предсказал Семибратов.