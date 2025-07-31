Аналитик Семибратов сообщил о влиянии выходцев из Ближнего Востока на политику стран пребывания

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов разъяснил, почему риторика западных стран в отношении Израиля изменяется. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как отметил эксперт, выходцы из стран Ближнего Востока, проживающие в Европе и на Западе, активно влияют на внутреннюю и внешнюю политику принимающих государств, особенно в вопросах отношения к Израилю.

«Теперь их правительства могут обосновывать этим свое отношение к Израилю, скорее негативное, чем позитивное, мол, вот, у нас присутствуют миллионы, если не десятки миллионов выходцев из Ближнего Востока», — рассказал аналитик.

По его словам, многие мигранты уже получили гражданство или разрешение на проживание, что дает им право голосовать.