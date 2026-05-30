Аналитик Семибратов отметил попытки ФРГ развивать военно-политическое сотрудничество в независимом от США формате

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов прокомментировал намерение Соединенных Штатов перевезти пять тысяч солдат из Германии в Польшу. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, соответствующее решение связано с изменением внешнеполитического курса ФРГ. Аналитик указал на попытки страны развивать военно-политическое сотрудничество с другими странами Европы в независимом от США формате.

Эксперт также отметил возможные риски. Укрепление американского контингента в Польше, которая является одним из самых активных антироссийских субъектов в ЕС, может представлять угрозу для России. Тем не менее, он добавил, что пять тысяч солдат не будут иметь стратегического значения в случае большого конфликта.