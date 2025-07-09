Европа всеми силами пытается обострить отношения с Китаем, комментируя любое событие как провокацию. Такое мнение высказал президент российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в интервью ИА НСН .

Эксперт привел пример инцидента с обвинениями немецких властей в адрес Китая. Германия заявила о лазерной атаке на немецкий самолет над Красным морем и потребовала объяснений от Пекина. Несмотря на отсутствие доказательств, европейские страны продолжают искать причины для конфликтов.

«Китай сегодня предлагает совершенно другую модель развития, социалистическую. Это не дает покоя европейцам, и они используют любой повод для конфронтации, даже не имеющий под собой никаких оснований, а в Красном море как раз ничего такого не произошло», — пояснил аналитик.

Кроме того, европейские политики рьяно пытаются продемонстрировать свою поддержку риторики США, поэтому в угоду Дональду Трампу изображают борьбу с Китаем, подчеркнул Санакоев.