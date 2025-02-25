Аналитик Самонкин допустил поворот ФРГ в сторону улучшения отношений с Россией

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, ранее выступавший с антироссийскими заявлениями, может стать следующим канцлером ФРГ. Как будут развиваться отношения Германии и России, рассказал президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт допустил поворот страны в сторону восстановления взаимодействия с РФ.

«Данную тенденцию диктует и некая обида на то, что Евросоюз, по сути, выкинули из переговорных процессов между США и Россией по Украине», — отметил аналитик.

Самонкин также предположил, что Мерц продолжит придерживаться политики Олафа Шольца, связанной с эскалацией украинского конфликта. Однако впоследствии он изменит тактику, ведь Европе выгодны отношения с РФ, добавил специалист.