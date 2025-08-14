Аналитик Сафиулин заявил, что государственный долг США угрожает мировой экономике

Государственный долг Соединенных Штатов Америки достиг критического уровня и представляет серьезную опасность для всего мира. Таким мнением поделился эксперт Финансового университета при правительстве России и лаборатории финансовой грамотности Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Сафиулин в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что сумма долга в 37 триллионов долларов — это рекордная цифра со времен Второй мировой войны и Великой депрессии. Эксперт добавил, что источником проблем являются чрезмерные расходы, в том числе военные траты, достигающие ежегодно около триллиона долларов.

Экономист заявил, что ситуация продолжит ухудшаться из-за налоговых льгот, введенных президентом США Дональдом Трампом, и мягкой монетарной политики, приводящей к увеличению бюджетных дефицитов.

Сафиулин подчеркнул, что для спасения мировой экономики США необходимо сократить бюджетные расходы, иначе мир может столкнуться с экономическим апокалипсисом.