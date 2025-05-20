Аналитик Разуваев заявил, что западные рейтинговые агентства могут пересмотреть оценку кредитных показателей России

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating повысило российский государственный кредитный рейтинг до уровня BBB+, подтвердив стабильный прогноз. Экономист-аналитик Александр Разуваев в интервью изданию Life.ru подчеркнул, что западные рейтинговые агентства могут последовать примеру Китая и пересмотреть оценку кредитных показателей России в сторону улучшения.

Эксперт уверен, что американские агентства также поднимут российский рейтинг вслед за ослаблением санкционного давления и возвращением замороженных финансовых активов. Что касается европейских агентств, то такое развитие событий представляется маловероятным ввиду политических разногласий.

Разуваев обратил внимание на тот факт, что российское правительство придерживается разумной финансовой стратегии, поддерживая низкий уровень задолженности по сравнению с объемом валового внутреннего продукта. Эти обстоятельства подтверждают устойчивость государственных финансов и исключают риск наступления ситуации дефолта. Вместе с тем, рейтинговые агентства вынуждены учитывать другие факторы риска, принимая решения о присвоении рейтингов странам.