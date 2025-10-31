Аналитик Пухов назвал пустой риторикой угрозы Франции об отправке военных на Украину

Руководитель Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов выразил скепсис относительно заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке двух тысяч военнослужащих на территорию Украины. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Аналитик назвал подобные угрозы пустой риторикой и счел ничтожной вероятность реализации таких планов.

«Заявления Макрона — это пример абсолютно безответственной демагогии», — отметил эксперт.

По его словам, если французскому руководству все же удастся отправить солдат, то они столкнутся с тяжелыми последствиями. В данном случае, предупредил Пухов, в страну начнут поступать цинковые гробы, а также поток раненых.