Аналитик Правосудов отметил, что МЭА готово задействовать нефтяные резервы при нестабильности на Ближнем Востоке
Международное энергетическое агентство рассматривает возможность выпуска из стратегических запасов 182 миллионов баррелей нефти, если кризис вокруг Ормузского пролива усилится. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с сайтом «Звезда» отметил, что данное предложение может быть принято странами-участницами МЭА, если доступ танкеров через пролив не восстановится в ближайшее время.
По словам эксперта, причина такого шага заключается в предотвращении дефицита нефти на глобальном рынке. Специалист считает маловероятным противодействие со стороны стран-членов агентства относительно использования резервов.
Пока неясно, как долго продлится нынешняя ситуация и каким образом данная мера повлияет на цену нефти, хотя предполагается, что цены останутся ниже критической отметки в 150-200 долларов за баррель.
Таким образом, дальнейшее развитие событий зависит от разрешения конфликта в регионе, и пока странам предстоит внимательно следить за развитием ситуации, чтобы принять адекватные меры для стабилизации рынка.