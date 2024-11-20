Аналитик Подберезкин: решение о возможности использования Украиной дальнобойных ракет было принято еще в начале года

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что решение о возможности использования Украиной дальнобойных ракет было принято еще в начале года. Об этом написал RT .

Ранее журналисты The Times сообщали, что власти США сняли запрет на использование украинскими войсками ракет для нанесения ударов вглубь России.

По словам аналитика, российская система ПВО способна сбивать Storm Shadow.

«Этих ракет немного, я не знаю сколько, никто, наверное, точную цифру не назовет, но речь идет о том, что и у Франции, и у англичан, может быть, старых ракет осталось пару сотен и сотня», — добавил Подберезкин.

Он также отметил, что ни англичане, ни французы не дали бы использовать эти ракеты без одобрения США.