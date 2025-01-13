Аналитик Пикин: только цена определяет реальные объемы поставок газа в Европу

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин обсудил в беседе с RT сообщения в средствах массовой информации о возможной борьбе европейских стран за поставки газа.

Ранее Bloomberg писал, что якобы Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ.

Аналитик, общаясь с журналистами, отметил, что только цена определяет реальные объемы поставок газа в Европу.

«Европейцы активно снижают объем потребления газа в целом, от года в год фиксируется фактическое снижение потребления», — добавил Пикин.

Если назначить производителю цену в три тысячи долларов, он вас зальет газом, заключил собеседник.