Аналитик Пикин: только цена определяет реальные объемы поставок газа в Европу
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин обсудил в беседе с RT сообщения в средствах массовой информации о возможной борьбе европейских стран за поставки газа.
Ранее Bloomberg писал, что якобы Европа может спровоцировать глобальную борьбу за газ.
Аналитик, общаясь с журналистами, отметил, что только цена определяет реальные объемы поставок газа в Европу.
«Европейцы активно снижают объем потребления газа в целом, от года в год фиксируется фактическое снижение потребления», — добавил Пикин.
Если назначить производителю цену в три тысячи долларов, он вас зальет газом, заключил собеседник.