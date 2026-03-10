Аналитик Пикин назвал конфликты на Ближнем Востоке причиной хаоса на нефтяном рынке

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предупредил в эфире телеканала RT о нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке. По его словам, затяжной конфликт на Ближнем Востоке создает хаотичную обстановку, усугубляя экономические риски.

Пикин подчеркнул, что резко выросшая волатильность обусловлена постоянными перебоями добычи, повреждениями инфраструктуры и переполнением хранилищ. Эти обстоятельства вызывают значительные отклонения цен, иногда достигающие исторического масштаба колебаний всего за один торговый день.

Так, накануне наблюдался рекордный всплеск и последующее резкое падение цен, которое эксперты назвали беспрецедентным событием последних десятилетий.

Из-за текущих обстоятельств дальнейшие изменения цен остаются абсолютно непредсказуемыми, предостерег Пикин. Уже завтра стоимость нефти может колебаться в пределах от 70 до 130 долларов за баррель.