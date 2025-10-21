Аналитик Пасечник усомнился в целесообразности принятия запрета на транзит российского газа в ЕС

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал планы по введению запрета на транзит российского газа со стороны стран ЕС. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист усомнился в целесообразности принятия соответствующего решения. По его словам, политика ЕС в данном направлении представляется двусмысленной и противоречивой. Так, газ поставляется в Европу двумя путями: трубопроводным транспортом через Турцию и морским путем в форме сжиженного природного газа.

«Что касается трубопроводного газа, он транзитируется в Европу из России через ту же Турцию. Непонятно, что они (страны ЕС — прим. ред.) запрещают», — заявил аналитик.

Пасечник подчеркнул, что нынешняя стратегия Европы, обусловленная политическими мотивами, усиливает снижение промышленной продуктивности и повышает риски энергоснабжения.