Аналитик Остапкович назвал неизбежными проблемы с энергоснабжением Польши

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поделился мнением касательно ситуации с энергоснабжением Польши и стран Прибалтики. Об этом сообщили « Известия ».

Аналитик назвал неизбежными соответствующие сложности, отметив, что полного краха ждать не следует. По его словам, странам удастся справиться с обстоятельствами. Существенную роль в этом вопросе окажет поддержка Европейского союза.

Осуществление необходимых шагов, пояснил Остапкович, потребует значительных расходов, связанных с созданием новых мощностей и подписанием контрактов на поставку энергии. Это приведет к перераспределению бюджета, что негативно скажется на социальной политике и развитии экономики.