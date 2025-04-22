Аналитик Остапкович назвал неизбежными проблемы с энергоснабжением Польши

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поделился мнением касательно ситуации с энергоснабжением Польши и стран Прибалтики. Об этом сообщили «Известия».
Аналитик назвал неизбежными соответствующие сложности, отметив, что полного краха ждать не следует. По его словам, странам удастся справиться с обстоятельствами. Существенную роль в этом вопросе окажет поддержка Европейского союза.
Осуществление необходимых шагов, пояснил Остапкович, потребует значительных расходов, связанных с созданием новых мощностей и подписанием контрактов на поставку энергии. Это приведет к перераспределению бюджета, что негативно скажется на социальной политике и развитии экономики.
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