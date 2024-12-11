Аналитик Неменский: Польша хочет изменить название закупаемых в Швеции гранатометов из-за короля Карла X

Власти Польши предложили заменить наименование закупаемых в Швеции гранатометов, названных в честь короля Карла X. Минобороны страны пошло на вынужденную меру из-за связи оружия со Шведским потопом, который до сих пор болезненно воспринимается польским народом. Таким мнением поделился ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в беседе с RT.
«Очевидно, какие-то сердобольные польские граждане разобрались в том, что это за название гранатометов, и выразили свое возмущение», — сказал аналитик.
Эксперт назвал подобную практику довольно распространенным явлением. Нередко экспортному варианту дают название, отличающееся от того, который есть в стране-производителе.
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