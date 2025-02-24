Аналитик Муртазин высмеял санкции ЕС по PlayStation

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высмеял официальный запрет Евросоюза на поставки устройств PlayStation, Xbox и Nintendo в Россию. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, объединение вводит санкции, которые даже не может исполнить. Соответствующие меры он охарактеризовал как неэффективные.

«Игровые консоли производятся в Юго-Восточной Азии. Компании, которые их создают, — американские, ушедшие с российского рынка», — добавил специалист.

В Россию, пояснил аналитик, игровые приставки поступают через третьи страны. Среди них Муртазин выделил ОАЭ и государства Юго-Восточной Азии. Из Европы поставки и так не идут, напомнил он.