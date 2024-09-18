Аналитик Муртазин предположил, что пейджеры в Ливане были заминированы израильскими спецслужбами

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин с беседе с радио Sputnik предположил, что пейджеры, из-за которых в Ливане пострадали почти три тысячи человек, могли заминировать израильские спецслужбы.
Собеседник назвал произошедшее террористическим актом.
«Надо четко понимать, что де-факто это террористический акт, направленный против всех пользователей этих устройств», — сказал Муртазин.
Ранее издание New York Times написало, что пейджеры, из-за которых в Ливане пострадали люди, перед взрывом издавали звуковой сигнал.
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