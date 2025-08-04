Аналитик Мукомель назвал небольшой сумму, которую Британия направит на борьбу с нелегалами

Заведующий сектором изучения ксенофобий и предупреждения экстремизма Института социологии РАН Владимир Мукомель обсудил анонсированное Великобританией выделение 132 миллиона долларов (более 10 миллиардов рублей) на борьбу с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Эксперт назвал сумму незначительной и напомнил опыт Италии, которая в 2015–2016 годах тратила сопоставимые суммы буквально за считанные недели. Мукомель подчеркнул, что британская политика в сфере миграции определяется внутренними государственными целями, а не количеством нелегалов или реакцией общественности.
«Все государства стараются делать акцент на социально-политической, экономической стабильности. Борьба с нелегальной миграцией — это одна из основных функций любого государства», — отметил аналитик.
Он счел нормальным явление с попытками Англии наладить соответствующий поток.
Компания из Балашихи стала участником Летней космической школы
Фестиваль красок прошел в Воскресенске
Подмосковный травматолог напомнил правила безопасного катания на велосипеде
Запад попытался оправдать бомбардировку Хиросимы и Нагасаки
В горах под Туапсе поток селя смыл палаточный лагерь детского центра «Орленок»
«Мы застряли». Экс-глава евродипломатии сделал неожиданное признание об Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте