Аналитик Мукомель назвал небольшой сумму, которую Британия направит на борьбу с нелегалами

Заведующий сектором изучения ксенофобий и предупреждения экстремизма Института социологии РАН Владимир Мукомель обсудил анонсированное Великобританией выделение 132 миллиона долларов (более 10 миллиардов рублей) на борьбу с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Эксперт назвал сумму незначительной и напомнил опыт Италии, которая в 2015–2016 годах тратила сопоставимые суммы буквально за считанные недели. Мукомель подчеркнул, что британская политика в сфере миграции определяется внутренними государственными целями, а не количеством нелегалов или реакцией общественности.

«Все государства стараются делать акцент на социально-политической, экономической стабильности. Борьба с нелегальной миграцией — это одна из основных функций любого государства», — отметил аналитик.

Он счел нормальным явление с попытками Англии наладить соответствующий поток.