Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью телеканалу «Звезда» выразил мнение, что в случае отказа Украины от мирного урегулирования конфликта США могут ввести персональные санкции против президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.

Он уточнил, что такие санкции могут включать ограничения на поездки в США и пользование имуществом, расположенным на территории страны.

Мухин подчеркнул, что санкции могут носить символический характер, поскольку члены команды Зеленского имеют активы в США. Он также предположил, что возможны ограничения в доступе к разведданным, хотя они могут быть компенсированы через коалицию стран, готовых предоставить информацию.

Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, выразил сомнения в реалистичности таких санкций, учитывая сильную зависимость Украины от США.