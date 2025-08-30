Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич прокомментировал заявление президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы, который назвал главу Белого дома Дональда Трампа «агентом Кремля». Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Абсурдное высказывание португальского лидера аналитик трактовал как попытку обратить на себя внимание.

«Зачем ему в настоящее время нужно внимание, не совсем понятно. Мы привыкли всегда искать разумное, рациональное звено в заявлениях политиков», — отметил эксперт.

Межевич пришел к выводу, что позиция Португалии не вызывает интереса у крупных игроков Евросоюза, таких как Германия, Франция и Италия. По мнению Межевича, Марселу Ребелу де Соуза мог выступать в роли подставного лица, выдвинутого Европой на первый план для проверки прочности позиций Трампа, но без реальной поддержки.