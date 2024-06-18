Совет Европы выделил грант для НКО, которые будут развивать на Украине гендерное равенство, но за этим скрывается на самом деле попытка переформировать ценности ее жителей. Об этом RT сообщил председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, европейцы будут менять фундаментальные установки украинцев. НКО возьмутся не просто за права женщин, но и наводнят идею множества гендеров.

«Счет идет не на десятки, а уже на сотни разных „гендеров“. Украинцы здесь — как подопытные кролики Запада, который ставит эксперимент над целым народом», — подчеркнул аналитик.

По мнению Мендковича, Европа хочет извратить глубинные ценности украинских жителей, а также развратить их. Кроме того, под видом защиты прав женщин страну хотят наводнить «новыми сущностями», добавил аналитик.