Преемственность во внешнеполитическом курсе Великобритании между экс-премьером Киром Стармером и новым главой правительства Энди Бернхэмом очевидна. Об этом в интервью Zvezdanews заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, назначение Бернхэма было бы невозможно без обязательства продолжать линию правящей партии лейбористов.

«Очевидно, одним из условий выдвижения было продолжение курса Стармера», — отметил аналитик.

Масленников указал на историческую предопределенность такой политики. По его мнению, Лондон традиционно не стремился к нормализации отношений с Москвой, придерживаясь ярко выраженных «ястребиных инерций». В качестве примера он привел британскую позицию против проведения чемпионата мира по футболу в России еще до начала спецоперации.

Эксперт подчеркнул контрпродуктивность надежд на перемены со стороны Британии. Он добавил, что сейчас ситуация решается «на поле боя».

Политическая обстановка постоянно меняется, однако пока Москве стоит исходить из крайне сдержанной позиции в диалоге с Лондоном. Развитие двусторонних отношений допускает разные варианты лишь в отдаленном будущем, заключил политолог.