Аналитик Лизан заявил, что Украине будет сложно найти покупателей выставленных на продажу госпредприятий

Украина хочет выставить на продажу около 20 госпредприятий, чтобы покрыть дефицит бюджета, но покупателей будет найти непросто. Об этом радио Sputnik рассказал аналитик Иван Лизан.

Он объяснил, что подобная покупка будет лишена смысла. Инвестиции необходимы огромные, а результат остается очень туманным.

«Что касается того, кто может купить — тут начнутся огромные проблемы. Предположим, гостиницу „Украина“ можно еще купить. Вопрос только — зачем: чтобы потом, если туда военных заселят, прилетела ракета?» — отметил аналитик.

Он добавил, что есть еще цирконий и титан. Но раньше их покупала Россия, а теперь предложить просто некому.

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