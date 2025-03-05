Европа и Великобритания не способны обеспечить собственную безопасность ввиду отсутствия необходимых финансов. Такое мнение высказал директор Евразийской программы в Институте Куинси Анатолий Ливен в беседе с RT .

По его словам, европейские страны не желают всерьез обдумывать вопрос собственной защиты и разрабатывать соответствующие планы.

«Они попросту к этому не привыкли», — подчеркнул аналитик.

Ливен также спрогнозировал последствия для властей, которые поддерживали украинскую сторону и «вопили во весь голос о победе». Им придется сменить риторику и курс, несмотря на сопутствующие сложности, пояснил специалист.