Европа и Великобритания не способны обеспечить собственную безопасность ввиду отсутствия необходимых финансов. Такое мнение высказал директор Евразийской программы в Институте Куинси Анатолий Ливен в беседе с RT.
По его словам, европейские страны не желают всерьез обдумывать вопрос собственной защиты и разрабатывать соответствующие планы.
«Они попросту к этому не привыкли», — подчеркнул аналитик.
Ливен также спрогнозировал последствия для властей, которые поддерживали украинскую сторону и «вопили во весь голос о победе». Им придется сменить риторику и курс, несмотря на сопутствующие сложности, пояснил специалист.
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