Журнал 19FortyFive заявил, что Соединенные Штаты не располагают средствами противодействия российской подводной лодке проекта «Кондор». В беседе с RT ситуацию прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, соответствующая публикация призвана напугать население США. Основная цель — стимулирование финансирования производства новейших субмарин.

«А на самом деле нельзя выделять одну подводную лодку и говорить, что она такая страшная, что она всех побьет и так далее. Военно-морской флот — это не только подводные лодки», — отметил аналитик.

Он напомнил, что в данном случае нужно рассматривать целый комплекс элементов: помимо самих подводных судов, важно взаимодействие с надводными кораблями, авиацией, системами связи и разведки.