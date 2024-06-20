Аналитик Леонков заявил, что стремление США направить ЗРК Patriot Украине может быть связано с поставками F-16
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT предположил, что стремление Соединенных Штатов направить Украине ЗРК Patriot, скорее всего, связано с поставками F-16.
Он пояснил, что F-16 и Patriot работают в одной информационной сети, которая называется Link-16. Чтобы применить F-16 на территории Украины, необходима четкая информация по воздушной обстановке.
Если западные страны примут решение посадить пилотов НАТО за штурвал F-16, то летчикам потребуется гарантия собственной безопасности, добавил Леонков.
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