Аналитик Леонков заявил, что стремление США направить ЗРК Patriot Украине может быть связано с поставками F-16

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT предположил, что стремление Соединенных Штатов направить Украине ЗРК Patriot, скорее всего, связано с поставками F-16.

Он пояснил, что F-16 и Patriot работают в одной информационной сети, которая называется Link-16. Чтобы применить F-16 на территории Украины, необходима четкая информация по воздушной обстановке.

Если западные страны примут решение посадить пилотов НАТО за штурвал F-16, то летчикам потребуется гарантия собственной безопасности, добавил Леонков.