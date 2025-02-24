Военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал реакцию стран Европы на события в мире, в том числе на наступление ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, на фоне происходящего все европейские государства приспосабливаются, меняя свое мнение. Исключение — Великобритания.

«Почему-то в Великобритании верят, что боевые действия еще возможны с успехом для Украины. Они бредят Крымом, бредят какими-то границами», — отметил специалист.

Он также добавил, что бессилие зачастую порождает разнообразные фантазии. Однако в данном случае судьба Украины решается «нашими бойцами», заявил аналитик.