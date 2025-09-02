Аналитик Котков допустил возможность присутствия России и Китая на одном поле боя

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков обозначил возможность гипотетического совместного присутствия России и Китая на одном поле боя. Об этом сообщило Ura.ru .

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на активную демонстрацию дружественности и нейтралитета в отношениях с РФ, КНР избегает открытых конфликтов с западными странами.

«Чисто теоретически Россия и Китай могут оказаться на одном поле боя», — добавил аналитик.

По его словам, Китай заинтересован в предсказуемых взаимоотношениях с Россией, стремясь исключить риск окружения врагами или нестабильными государствами. Поддержание хороших отношений с Западом же приносит государству значительные выгоды, особенно в сфере торговли.