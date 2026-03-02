Аналитик Кошкин заявил, что Украина вряд ли получит новые ракеты из-за кризиса на Ближнем Востоке

Украина начнет испытывать еще более острую нехватку нового вооружения и боеприпасов от Запада на фоне противостояния в Персидском заливе. Однако теперь Киев вряд ли получит новые ракеты. Об этом заявил военный аналитик, заведующий кафедрой политического анализа и социально-политических процессов РЭУ имени Георгия Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Ридусу» .

«В такой ситуации Украине не приходится рассчитывать ни на особое внимание, уделявшееся до 28 февраля, ни на поставки — прежде всего со стороны США, но и во многом со стороны Европы, которая перепродает Украине американские вооружения», — отметил специалист.

Он добавил, что государства Евросоюза не имеют желания выделять Украине даже финансовую помощь.