Аналитик Кошкин: ЕС может размещать свои силы возле Украины, так как это не так затратно

Евросоюз может рассматривать отправку воздушных и морских сил на территорию Украины, так как такие операции не столь затратны. Такое мнение в беседе с RT высказал завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
«Что касается земли, то надо было бы находиться в полном составе (миротворцам. — ред.) в Киеве, Львове и Одессе», — добавил собеседник.
По словам Кошкина, ЕС может базировать свои самолеты и корабли в портах и на аэродромах территорий, которые неподвластны воздействию ВС России.
Ранее газета The Washington Post писала, что Европа рассматривает возможность размещения воздушных и морских сил на территории Украины после завершения конфликта.
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