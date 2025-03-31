Аналитик Кошкин: ЕС может размещать свои силы возле Украины, так как это не так затратно

Евросоюз может рассматривать отправку воздушных и морских сил на территорию Украины, так как такие операции не столь затратны. Такое мнение в беседе с RT высказал завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Что касается земли, то надо было бы находиться в полном составе (миротворцам. — ред.) в Киеве, Львове и Одессе», — добавил собеседник.

По словам Кошкина, ЕС может базировать свои самолеты и корабли в портах и на аэродромах территорий, которые неподвластны воздействию ВС России.

Ранее газета The Washington Post писала, что Европа рассматривает возможность размещения воздушных и морских сил на территории Украины после завершения конфликта.