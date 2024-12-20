Аналитик Коротченко: Запад откажется от идеи дуэли XXI века

Запад откажется от инициативы президента России Владимира Путина относительно проведения дуэли XXI века, отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Комментируя эту идею Путина, Коротченко выразил сомнение в том, что западные страны пойдут на такие эксперименты.

«Я думаю, что аналитики и эксперты там достаточно квалифицированно оценивают наши возможности», — сказал он.

Тем не менее, по словам аналитика, некоторые западные военные эксперты утверждают, что смогут сбить российские ракеты.

В этом контексте Путин вновь подтвердил достижения России в области боевых твердотопливных ракет, которые на сегодняшний день превосходят любые аналогичные разработки западного производства. Мы остаемся безусловным лидером в этой сфере, резюмировал Коротченко.