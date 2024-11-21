Недавно Пентагон сделал заявление о том, что допускает обмен ядерными ударами на так называемых приемлемых условиях. Что имелось в виду под этими словами, RT объяснил лавный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, для США будет допустимо, если ядерные удары не нанесут дальше Европы. Также цель Пентагона заключается в сохранении части своего арсенала, чтобы суметь в будущем сдерживать потенциальных врагов.

Однако Коротченко подчеркнул, что если по России ударят американским ядерным оружием или «Тамагавком» в обычном оснажении, то ответ должен быт только один — бить по США. И важно донести до Запада эту информацию.