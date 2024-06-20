Аналитик Коротченко назвал эпохальным договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, который подписали во время визита Владимира Путина в Восточную Азию, — это совершенно эпохальный документ. Таким мнением поделился с MK.RU военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, это соглашение стало информационным шоком за руководства европейских и западных стран. Потому что договор предполагает взаимную помощь в случае агрессии в отношении одного из участников соглашения.

«Согласно ему, стороны готовы оказать друг другу необходимую военную и военно-техническую поддержку в любой форс-мажорной ситуации, которая того потребует», — отметил эксперт.

Он добавил, что Северная Корея интересуется опытом России в области современной высокотехнологичной войны. Кроме того, ее власти заинтересованы в технологиях и военном производстве.