Аналитик Колташов указал на стремление Еврокомиссии «повязать кровью» все страны ЕС

Директор Института Нового общества Василий Колташов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении Европейского союза изъять зарубежные российские активы. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, истинная цель Еврокомиссии связана вовсе не с нехваткой финансовых ресурсов для поддержки Украины.

«Они хотят „повязать кровью“ все страны, входящие в Европейский союз. Они хотят сделать их необратимыми врагами России», — подчеркнул аналитик.

Как пояснил Колташов, основной мотив действий Европы кроется в намерениях нанести моральное поражение России. Дело здесь далеко не в финансах, поскольку ЕС располагает достаточными средствами, подчеркнул специалист.