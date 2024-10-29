Аналитик Колташов назвал гражданскую войну лучшим сценарием для сегодняшних Соединенных Штатов

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в разговоре со «Свободной прессой» назвал скоротечную гражданскую войну лучшим сценарием для сегодняшних Соединенных Штатов.

По его словам, она может произойти «при явных и грубых фальсификациях демократов на выборах». Он считает, что этим процессом должен управлять тот, кто поднимет знамя борьбы против Камалы Харрис.

«Для того, чтобы Америка вышла из экономического пике, гражданская война, пусть и скоротечная — это лучший сценарий», — сказал собеседник.

На данный момент кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис незначительно лидирует по двум из трех важнейших в стране опросов. У нее фиксируется среднее значение в 48,1% против 46,7%, которые набирает Дональд Трамп.