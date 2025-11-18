Аналитик Кнутов расценил договоренность Макрона и Зеленского как политическую акцию

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский заключили соглашение о предоставлении военной поддержки Украине. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT .

Специалист охарактеризовал договоренность как политическую акцию. Напомним, соглашение охватывает период в 10 лет, в течение которого планируется передача 100 единиц авиации.

«Мне кажется, это погоды не сделает для киевского режима. Поставка десяти или 15 самолетов в год принципиально на ситуацию на фронте повлиять не может», — отметил аналитик.

Кнутов пришел к выводу, что данный документ, скорее, является политическим жестом, направленным на привлечение внимания стран Европейского союза к просьбе Украины о поставках систем ПВО.