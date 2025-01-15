Аналитик Ким спрогнозировал, что выборы президента Южной Кореи пройдут ближе к концу весны

Новые выборы президента в Южной Корее, учитывая недавний арест Юн Сок Еля, могут состояться ближе к концу весны. Таким прогнозом поделился ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким в беседе с RT.