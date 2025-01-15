Аналитик Ким спрогнозировал, что выборы президента Южной Кореи пройдут ближе к концу весны
Новые выборы президента в Южной Корее, учитывая недавний арест Юн Сок Еля, могут состояться ближе к концу весны. Таким прогнозом поделился ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким в беседе с RT.
«Я думаю, скорее всего, в мае–июне, а, может быть, чуть-чуть раньше», — сказал эксперт.
Ким подчеркнул, что население страны требует скорейшего разрешения ситуации неопределенности, и стороны должны соблюдать установленные процедуры.
Действия президента, включая объявление военного положения и попытки контролировать СМИ, Ким оценил как «очевидную попытку узурпации власти».