Аналитик Кейн указал на большие проблемы Европы из-за отказа от российского газа

Бизнес-аналитик Фрэнк Кейн обозначил критичность положения европейских государств, вызванного прекращением закупок российских углеводородов и отсутствием очевидных альтернативных вариантов снабжения энергией. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на Arabian Gulf business inside.

По словам эксперта, нынешняя ситуация осложняется агрессивными действиями США, например желанием американского лидера Дональда Трампа заполучить Гренландию. Теперь Европа оказалась перед непростым выбором: вернуть утраченный поток российских энергоресурсов или окончательно закрепиться в роли потребителей американской продукции.

Как пояснил Кейн, для преодоления кризиса страны ЕС могут обратиться за помощью к государствам Ближнего Востока. В таком случае политики Персидского залива получат шанс оказывать влияние на формирование европейской энергетической стратегии, объяснил аналитик.