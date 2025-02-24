Аналитик Камкин: риторика Мерца была более жесткой по сравнению с социал-демократами

Доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин в беседе с RT обратил внимание на особенности предвыборной стратегии Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС), который одержал победу на досрочных выборах в немецкий парламент.

Его риторика, по словам аналитика, отличалась большей жесткостью по сравнению с подходом социал-демократов.

«Я думаю, что пока что нужно взять небольшой тайм-аут и посмотреть на итоги коалиционного соглашения, что там будет прописано, в том числе по украинскому вопросу», — добавил Камкин.

Аналитик также предположил, что формирование нового правительства в Германии может занять некоторое время и произойти ближе к маю.