Аналитик Камкин назвал дежурным заявление главы МИД Германии Бербок по Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала начало мирного процесса по Украине целью своей поездки в КНР. В беседе с RT мнение по данному поводу высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Аналитик счел дежурным соответствующее заявление. Политик «как мантру» повторяет слова об урегулировании конфликта на Украине, заявил специалист.

«Скорее всего, в любом случае после переизбрания уже нового правительства в феврале все равно немецкой дипломатии придется заново сверять часы с китайскими коллегами», — отметил эксперт.

Он также назвал неверным решение «без пяти минут отставницы» Бербок ехать в Китай для диалога по Украине. Для этих целей больше подходит Москва, подчеркнул Камкин.