Аналитик Камкин: конференции не остановят эпидемию фентанила во Франкфурте

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин рассказал, какие меры следует принять немецким властям для борьбы с «эпидемией фентанила» во Франкфурте. Об этом написал RT .

Ранее СМИ писали, что власти Германии намерены организовать конференцию и обратиться за помощью к зарубежным специалистам для поиска решений.

«Это в лучшей традиции европейцев. В случае экзистенциальной угрозы безопасности страны нужно срочно созывать конференцию», — отметил Камкин.

Аналитик уверен, что «доклады на конференции» не смогут остановить эту эпидемию. Он считает, что именно этнические ОПГ занимаются организованным наркотрафиком.

Действенными мерами Камкин назвал закрытие границ, более жесткие наказания и уголовное преследование за распространение.