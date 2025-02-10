Аналитик Калманович спрогнозировал возможное снижение цен на газ в Европе

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT прокомментировал недавний рост цен на природный газ на мировом рынке. Ситуацию определили несколько ключевых факторов.

По словам эксперта, к ним относится, например, высокий спрос, особенно в европейских странах, таких как Германия, Великобритания, Нидерланды. Еще одним важным аспектом является санкционная политика Евросоюза, направленная против российского сжиженного природного газа.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, эксперт предположил, что весной цены на газ в Европе и Азии могут стабилизироваться и выровняться примерно на уровне 500 долларов (почти 50 тысяч рублей) за тысячу кубометров.