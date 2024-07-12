Аналитик Калманович: обращение депозитария Казахстана к владельцам российских бумаг продиктовано внешним давлением

Обращение Центрального депозитария Казахстана к владельцам российских ценных бумаг с просьбой вывести их продиктовано внешним давлением. Об этом RT сообщил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

При этом эксперт добавил, что инвестиционное сотрудничество между двумя странами все равно не прекратится.

«Возможно, появятся дополнительные внебиржевые инструменты вдобавок к существующим», — сказал Калманович.

По словам аналитика, российские инвесторы получат возможность заработать на падающем рынке.

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