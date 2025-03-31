Аналитик Юшков: заявления Трампа о введении «вторичных пошлин» вызывают недоумение

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с RT возможное введение санкций на российскую нефть президентом США Дональдом Трампом как способ давления на Россию.

Юшков подчеркнул, что администрация Трампа осознает значимость экспорта нефти для России и важность нефтяной отрасли как основного источника дохода государственного бюджета. Однако, несмотря на это понимание, у американской стороны пока нет ясного плана действий в отношении России.

Эксперт пояснил, что заявления Трампа о введении «вторичных пошлин» вызывают недоумение, поскольку механизм таких пошлин подразумевает оплату сбора поставщиком товара для получения права на поставки на американский рынок. Таким образом, неясно, каким образом такие санкции могли бы быть применены к российским энергетическим компаниям.