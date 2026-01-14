Аналитик Юшков заявил, что желание ЕС сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров не ударит по России

Эксперт Института финансов при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА НСН высказался о предложениях Евросоюза ввести санкции, касающиеся обслуживания российских нефтеналивных судов. По мнению специалиста, эта мера нанесет ущерб европейским компаниям больше, чем самой России.

Предложение заключается в запрете любых сервисных операций с российскими танкерами в рамках очередного пакета антироссийских мер. Такое решение стало результатом предложений Финляндии и Швеции, сообщенных изданию Euractiv. Согласно плану, ЕС намерен исключить любые возможности легального сервиса российского морского транспорта, занимающегося транспортировкой нефти.

Юшков пояснил, что российские суда и так редко получают услуги европейских компаний, поскольку предпочитают использовать флот, называемый «теневым»: такие корабли сознательно избегают посещения портов Европы, опасаясь возможных проверок и задержания. В основном российские грузы транспортируются судами, которые не попадают под ограничения потолка цен на российскую нефть.