Аналитик Юшков заявил, что все страны ЕС столкнутся с дефицитом газа и ростом цен при ограничении поставок из России

С 2027 года Европа больше не сможет получать российский газ ни через трубопроводы, ни в виде СПГ. Это озвучил ОТР ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя решение Совета ЕС, согласно которому начиная с нового года вводится полный запрет на импорт российского газа.

Нарушение санкций грозит крупными штрафами: физическим лицам — минимум 2,5 миллиона евро, компаниям — до 40 миллионов евро или около 3,5% от годовой выручки.

Юшков обратил внимание на ряд нюансов. Ранее санкции касались только сжиженного газа, причем применялись поэтапно. Теперь речь идет о полном прекращении закупок российского трубопроводного газа, что вызывает недоумение среди отдельных членов ЕС, особенно Венгрии и Словакии, чьи власти ранее выражали протест против полного отказа от российских энергоресурсов.

Кроме того, эксперт отметил возможные риски для самих европейских потребителей, ведь три главных поставщика СПГ — Россия, США и Катар — испытывают напряженные отношения с Европой. Ограничивая российские поставки, ЕС рискует столкнуться с дефицитом газа и ростом цен на рынке.

При этом прекращение поставок российским газом почти не повлияет на доходы бюджета России. Поставки СПГ из проекта «Ямал СПГ» освобождены от налогов, а добыча трубопроводного газа может снизиться незначительно, компенсируясь продажей топлива другим потребителям, например, Азии.

Однако аналитик подчеркнул, что экономическая стабильность всей Европы зависит от стабильных газовых поставок, и любые ограничительные меры неизбежно приведут к повышению цен и увеличению затрат на отопление и электроэнергию. Таким образом, принятое решение способно существенно повлиять на развитие экономики Старого Света.