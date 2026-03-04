Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение о ситуации с поставками американского газа на Украину.

Он подчеркнул, что физическая доставка газа на территорию Украины не осуществляется, и Киев использует покупку американского газа как символ политической лояльности и подтверждение хороших отношений с США.

Юшков указал, что газ покупается украинской компанией на территории США, и право собственности на него передается непосредственно в порту назначения. Покупка газа на территории США обходится значительно дешевле, но при этом возникают дополнительные расходы, связанные с доставкой и оформлением документов.