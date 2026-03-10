Аналитик Юшков заявил, что Трамп пытается успокоить нефтяной рынок заявлением о снятии части санкций

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА НСН проанализировал стратегию Дональда Трампа в отношении нефтяного рынка. По его мнению, Трамп пытается успокоить рынок заявлением о снятии части нефтяных санкций, чтобы снизить цены на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Юшков объясняет резкое снижение стоимости нефти с $119 до $89 за баррель марки Brent за одни сутки реакцией рынка на обещания Трампа. Он уверен, что подобные заявления предназначены для снятия паники на бирже и убеждения трейдеров в наличии у президента США четкого плана действий. Реальность, однако, заключается в том, что снятие санкций само по себе не увеличит объем поставок нефти на мировой рынок.

Эксперты отмечают, что цены на бензин и дизельное топливо в США уже выросли на 18%, что создает давление на избирателей перед выборами. Президент предпринимает экстренные меры, включая обещания о защите судоходства через Ормузский пролив и призывы к коллективному распределению запасов нефти через организацию G7 и Международное энергетическое агентство.