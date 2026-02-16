Аналитик Юшков заявил, что остановка экспорта иранской нефти приведет к дисбалансу предложений на мировом рынке

Эксперт в области нефтегазовой промышленности Игорь Юшков, рассуждая о возможных последствиях ударов по Ирану, отметил, что в случае введения санкций или физического закрытия маршрутов транспортировки нефти мировые цены на углеводороды резко взлетят вверх. Конкретные размеры повышения стоимости ресурса зависят от масштаба планируемой операции и целей, которые будут определены США и Израилем, написало ИА НСН .

При остановке экспорта иранской нефти с рынка исчезнут миллионы баррелей в сутки, что непременно приведет к дисбалансу предложений и повышению стоимости черного золота. Поскольку Иран является крупным производителем нефти, потеря его объемов добычи приведет к росту спроса на продукцию других производителей, таких как Россия и Саудовская Аравия.

Кроме того, блокада Ормузского пролива, контролирующего значительную часть морских перевозок нефти, вызовет дополнительную нагрузку на транспортные маршруты и создаст дефицит топлива на азиатских рынках. Повышение цен на нефть создаст существенные проблемы для экономик, зависящих от сырьевых рынков, и подстегнет инфляцию.