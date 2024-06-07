Аналитик Юшков: страны Евросоюза могут столкнуться с социальными волнениями из-за газа

Европа столкнулась с экономическим кризисом, который способен повлечь за собой социальный. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Lenta.ru .

По словам эксперта, объем потребления газа в странах ЕС снизился до уровня 1996 года. Данная ситуация влияет на промышленность, что может привести к социальным волнениям из-за сокращения рабочих мест, пояснил специалист.

При этом Юшков указал на преодоление Европой энергетического кризиса, добавил сайт «Аргументы и факты».